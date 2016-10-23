Алан Касаев: "Хорошо, что сегодня серия "Локомотива" прервалась"

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев после матча 11-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:0) отметил, что победа над армейцами стала особенной для железнодорожников. В то же время, по его словам, команде еще необходимо работать над реализацией своих моментов.

- Конечно, победа в дерби – особенная и очень приятная, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Касаева. - Мы долго не выигрывали, не могли порадовать болельщиков. Хорошо, что сегодня серия прервалась. Могли забивать и еще, но все-таки самое главное – это три очка. Все счастливы.

Мы тщательно готовились к игре, разбирали оборону ЦСКА. Были зоны, в которые мы должны были входить, но реализация пока оставляет желать лучшего. Есть моменты, в которых нужно прибавлять еще. Хочется верить, что в следующем матче также сможем порадовать болельщиков. Дай бог, чтобы мы двигались в правильном направлении.