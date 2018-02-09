Алан Гатагов сыграл футболиста в фильме Данилы Козловского

Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Гатагов снялся в фильме "Тренер" режиссера Данилы Козловского. Хавбек находится в статусе свободного агента с конца 2016 года после ухода из эстонской "Левадии".
– Сейчас я без клуба. Пока хороших вариантов нет. Вот в кино снялся, - рассказал Гатагов.
– В каком фильме?
– "Тренер", фильм Данилы Козловского. Премьера будет в апреле. Сыграл футболиста команды. На какой позиции действую в кино? В атаке. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
kostyauuvarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
22:40
vasilyemarov
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout
22:29
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Тошнит от первого и второго
22:09