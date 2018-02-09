Алан Гатагов сыграл футболиста в фильме Данилы Козловского

Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Гатагов снялся в фильме "Тренер" режиссера Данилы Козловского. Хавбек находится в статусе свободного агента с конца 2016 года после ухода из эстонской "Левадии".

– Сейчас я без клуба. Пока хороших вариантов нет. Вот в кино снялся, - рассказал Гатагов.

– В каком фильме?

– "Тренер", фильм Данилы Козловского. Премьера будет в апреле. Сыграл футболиста команды. На какой позиции действую в кино? В атаке. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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