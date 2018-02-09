Алан Гатагов: "Сравнение с Неймаром? Это уже история"

Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Гатагов в интервью "СЭ" отметил, что было необычно услышать, как его сравнивают с нападающим "ПСЖ" Неймаром. Ранее экс-президент "Локомотива" Николай Наумов заявил, что не стал в свое время приобретать бразильца, потому что Гатагов был не хуже.

– Как вы все-таки отреагировали на слова Николая Наумова, который сказал, что вы были даже немного лучше Неймара 10 лет назад?

– Наверное, он имел в виду, что на тот момент я был полезнее нашей команде.

– В смысле?

– Наумов же сказал, что было боязно покупать за такие деньги молодого Неймара. Адаптация и все такое... Естественно, президент рисковал. Не вписался бы Неймар, и что тогда? Видимо, президент хотел делать ставку на своих доморощенных игроков. Сравнение с Неймаром? Это уже история. Спокойно отношусь к таким вещам. Хотя интересно (улыбается). Да, это круто. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гатагова