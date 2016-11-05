18:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алан Гатагов предлагает наказывать за разговоры о договорных матчах

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Полузащитник "Левадии" Алан Гатагов выразил уверенность, что в российском футболе отсутствуют "странные" матчи. Хавбек также предложил наказывать за разговоры о том, что в игре могла отсутствовать спортивная борьба.

– Этой осенью в нашем чемпионате вновь заговорили о странных матчах. Есть проблема?

– Я думаю, нет, у нас все это быстро пресекается. Даже не хочется допускать мысли, что в моей родной стране есть что-то такое. Сейчас на фоне историй с допинговыми скандалами хочется больше защищать наш футбол. Нет никаких шумих. Это лишний накал перед матчами. Футболистам потом очень сложно выходить на поле и играть, потому что если он ошибется – будут обвинять. Хотелось бы, чтобы такие разговоры пресекались и наказывались. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Гатагова 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Rus_Tam

shpasic____Ты лучше в ютубе посмотри гол Гатагова в стиле Июбрагимовича

18:37

shpasic

может, лучше наказывать футболистов за то, что плохо играют? например, когда с метра по пустым воротам не попадают, а, Алан?

18:31

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