Алан Гатагов хочет вернуться в чемпионат России

Полузащитник "Левадии" Алан Гатагов в интервью "СЭ" выразил надежду на возвращение в чемпионат России. Экс-хавбек молодежной сборной защищал цвета "Локомотива", московского "Динамо", "Томи" и "Анжи".

– Скучаете по чемпионату России?

– Естественно. Смотрю, переживаю за ребят. Наш чемпионат меняется, становится более зрелищным. Все очень круто. Конечно, хочется почувствовать эту атмосферу изнутри.

– Переживаете за "Локомотив"?

– Да. Это команда моего детства. Слежу и за "Динамо", которое сейчас выступает в ФНЛ, и за "Анжи", и за "Томью" – теми командами, в которых играл. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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