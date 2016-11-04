Алан Дзагоев: "В ближайшее время не смогу помочь ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сообщил, что в ближайшее время не сможет помочь армейцам. 26-летний хавбек также отметил, что сегодня пройдет медицинское обследование в Германии, где будет сделано МРТ и проведена консультация с доктором, который специализируется на мышечных травмах.
– К сожалению, я не смогу в ближайшее время помочь команде, – приводит официальный сайт игрока слова Дзагоева. – Я готовился к выходу на поле в домашнем матче с "Монако". За неделю до этого уже бегал на полной скорости, но в общей группе пока не тренировался. За два дня до матча с "Уфой" мне предстояло пройти тестирование на поле. Я размялся в "тренажерке" и в последнем тесте на замер силы ног опять дернул мышцу, то есть произошел рецидив.
Сегодня у меня обследование в Германии, я сделаю МРТ и проконсультируюсь с доктором, который специализируется на мышцах. Точный день выхода на поле пока сказать не могу, но очень надеюсь на скорое возвращение!
В команде уже бывали случаи, когда выпадало много игроков. У ЦСКА был некий спад, и мы теряли очки. Здесь ничего не остается делать, кроме как продолжать работать, тренироваться, играть и выходить на прежний уровень. Повторюсь, это не первый случай. Мы всегда выходили из непростых ситуаций, выйдем еще раз!
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Дополнительная информация
https://alan-dzagoev.com/2016/11/04/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0/
Вопреки
Думаю, его прячут от ЛЧ по той же причине, что и Еременко... они вдвоем бегали как ужаленные в матче с Байером, после чего Романа прищучили, а этот сразу слег. Наверно, расчет на то, что в ЧР его не будут проверять (а если и будут, то правды не скажут), а в ЛЧ может быть еще один сюрпряйз ? Уж больно синхронно эти ребята как забегали, так и "заболели"... И не от этого ли такая тоска в ЦСКА в ожидании скандала ?
17:55
Гантэр
Давай Алан выздоравливай, без тебя плохо.
17:36
shpasic
а Головин сказал, что у тебя такая же "травма", как у Ерёменко.
17:24
slager
какой то хрустальный стал
17:07
alexanches
очень плохо
17:04
ravilius777
Аланчик, здоровья тебе!
17:02