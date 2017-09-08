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18:25 | Футбол — РФПЛ

Алан Дзагоев: "Тяжело, когда судья не дает играть"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0 после первого тайма) отметил, что его команда контролирует ход встречи. Хавбек также добавил, что надо создавать больше голевых моментов.

- Мы контролируем матч, надо создавать больше голевых моментов,- сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Дзагоев. - Тяжело, когда судья свистит мелкие фолы в пользу соперника и не дает играть.

Трансляция матча "Амкар" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Верю в Крылья

"Тяжело без главного напа - судьи......",- сказал кривоногий Дзагоев.........

19:02

SSergey

Это еще цветочки, по сравнению, с тем, сколько он свистел в прошлом сезоне в матче Зенит - Спартак.

18:54

П_о_в_а_р

Опять убивают ЦСКА.((( ДОКОЛЕ!!!

18:46

shpasic

тяжело, когда судья не подсуживает.

18:33