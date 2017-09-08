Алан Дзагоев: "Тяжело, когда судья не дает играть"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0 после первого тайма) отметил, что его команда контролирует ход встречи. Хавбек также добавил, что надо создавать больше голевых моментов.
- Мы контролируем матч, надо создавать больше голевых моментов,- сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Дзагоев. - Тяжело, когда судья свистит мелкие фолы в пользу соперника и не дает играть.
Верю в Крылья
"Тяжело без главного напа - судьи......",- сказал кривоногий Дзагоев.........
19:02
SSergey
Это еще цветочки, по сравнению, с тем, сколько он свистел в прошлом сезоне в матче Зенит - Спартак.
18:54
П_о_в_а_р
Опять убивают ЦСКА.((( ДОКОЛЕ!!!
18:46
shpasic
тяжело, когда судья не подсуживает.
18:33