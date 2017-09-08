Алан Дзагоев: "Тяжело, когда судья не дает играть"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0 после первого тайма) отметил, что его команда контролирует ход встречи. Хавбек также добавил, что надо создавать больше голевых моментов.

- Мы контролируем матч, надо создавать больше голевых моментов,- сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Дзагоев. - Тяжело, когда судья свистит мелкие фолы в пользу соперника и не дает играть.

Трансляция матча "Амкар" - ЦСКА