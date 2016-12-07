Алан Дзагоев: "С детства стараюсь играть, как Лэмпард"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" признался, кто стал для него ориентиром в футбольном мире с детства. Встреча команд состоится сегодня, начало – в 22.45 по московскому времени.

– Лэмпард был моим любимым игроком, – цитирует Daily Mail Дзагоева. – Человек с фантастической историей. Без больших физических возможностей и невероятного таланта он стал легендой. Он трудоголик и всегда принимал верные решения на поле. А его штрафные? Да это же невероятно! В детстве я смотрел матчи "Челси" и пытался играть, как он, бить штрафные, как он.

Теперь все подражают Криштиану Роналду? Ну, я всегда старался подражать Лэмпарду. У меня не получилось стать такой же звездой, как он. Фрэнк – идеальный полузащитник.