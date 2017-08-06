Алан Дзагоев: "Рубину" надо около десяти туров, чтобы понять требования Бердыева"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем 4-го тура чемпионата России против "Рубина" рассказал о том, что он смотрел матчи с участием казанцев. Встреча состоится сегодня, 6 августа. Начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.
- Я смотрел фрагменты матчей, местами казанцы показывают хороший футбол, - цитирует пресс-служба армейцев Дзагоева. – Но становление продолжается. Мое мнение – "Рубину" понадобится примерно семь или десять туров, чтобы полностью понять требования тренера, найти свою игру. Все-таки времени на подготовку у всех клубов РФПЛ было мало.
#Matchday!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 августа 2017 г.
⚽ #ЦСКАРубин
🏆 #РФПЛ
⏰ 17:30 мск
🏟 #ВЭБарена
📺 #МатчТВ
🎫 https://t.co/9fnrURLyPI pic.twitter.com/sScQJZU1XR
Cheremis57
Я же не ставил татарский клан на первое место! Безбородов смело ломал игру ростовчан, но вряд ли он будет явно "топить" татар!! Скорее всего, если преимущество будет у "Рубина"- он будет притормаживать татар и сведёт матч к ничьей!!!
14:52 6 августа
terebun
Не забывай уважаемый что мафиозники находятся в Москве... Казань против Москвы - ребенок. Прогноз ЦСКА-Рубин 1-3 Удачи Алану в подмене Дзюбы...
14:33 6 августа
Cheremis57
Алан, 10 туров - это слишком длинная дистанция! Думаю, что уже сегодня игроки "Рубина" полностью выполнят установку Бердыева и обыграют вас!! Дед Андрей, Безбородов забоится "ломать" игру "Рубину"!!! Всё таки татарская мафия в тройке по России!!!!
13:57 6 августа
Loshadka_bah
Инкизитор, я имел ввиду то что фактически бесплатный уход такого количества футболистов - это не нормально! и с Берди так не в первый раз...
13:44 6 августа
Алый Дракон
Mikeroft Мели Емеля... Это вам не у СКА и Анжи купленные очки "завоевывать". Получите сегодня по полной, подставляй кошелку. 12:33... На самом деле - самый непредсказуемый матч тура... Может быть как 3-0 в пользу ЦСКА, так и 3-0 в пользу наших )...
12:43 6 августа
Mikeroft
Мели Емеля... Это вам не у СКА и Анжи купленные очки "завоевывать". Получите сегодня по полной, подставляй кошелку.
12:33 6 августа
Инквизитор 2013-9
Loshadka_bah Бердыев самые неудобный сопрерник для ЦСКА. Сказанные слова Гинера два года назад удивили, но то что произошло с Ростовом после ухода Курбана, лишний раз подтвердило, что Леонорыч знает больше нас.... выенная земля <с> 11:30 ////----- Ну-ну... И хде ФК "Ростов"?) Смотрим табличку...
12:28 6 августа
Дед Андрей
К тому же, многое будет зависеть от того, захочет Безбородов ломать матч, или нет.
12:21 6 августа
Дед Андрей
Давно Бердыев у ЦСКА в гостях не выигрывал!
12:14 6 августа
Slim Taller
Оно то так.Но с Рубином не только Зенит,но и все остальные команды будут мучиться.Если армейцы сегодня выиграют,значит будут претендовать на призы,если нет,то за третье место им придётся грызть землю.
11:38 6 августа
Loshadka_bah
Бердыев самые неудобный сопрерник для ЦСКА. Сказанные слова Гинера два года назад удивили, но то что произошло с Ростовом после ухода Курбана, лишний раз подтвердило, что Леонорыч знает больше нас.... выенная земля <с>
11:30 6 августа
Vlad Gassinov
Алан взрослеет,это заметно. Жаль,ломается часто. А насчет Рубина он прав,на сегодня у ЦСКА больше шансов. Хотя именно Беердыев армейцев обыгрывать умеет и любит,и виной тому длинный и гнилой язык Гинера
11:19 6 августа
Инквизитор 2013-9
А что это за бердыевский эксперт? Кореш? Нет. Тренировал его, учил его? Нет. Тренировался у него? Нет. Так какого ... тогда умничать?(((
11:07 6 августа
ArtTim
Хватит ему и четвертого тура...)) Будет ничья.
10:55 6 августа
Serenky25
Прав...ну может и 8 туров..
10:32 6 августа