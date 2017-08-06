Алан Дзагоев: "Рубину" надо около десяти туров, чтобы понять требования Бердыева"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем 4-го тура чемпионата России против "Рубина" рассказал о том, что он смотрел матчи с участием казанцев. Встреча состоится сегодня, 6 августа. Начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.

- Я смотрел фрагменты матчей, местами казанцы показывают хороший футбол, - цитирует пресс-служба армейцев Дзагоева. – Но становление продолжается. Мое мнение – "Рубину" понадобится примерно семь или десять туров, чтобы полностью понять требования тренера, найти свою игру. Все-таки времени на подготовку у всех клубов РФПЛ было мало.