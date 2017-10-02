Алан Дзагоев: "Придется пропустить около шести недель"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сообщил, что из-за травмы пропустит около шести недель. По его словам, ему нужна пауза в связи с воспалением ахилла, поэтому он пропустит ближайший сбор национальной команды.
- У меня воспаление ахилла. Придется пропустить около шести недель. Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира, - написал Дзагоев на своем официальном сайте. -Тогда врачи сказали, что когда-нибудь это повторится. Ничего не поделаешь – сейчас нужно сделать паузу и вылечить ахилл. Сделаю необходимые процедуры и через 2 недели начну реабилитацию – закачивать и растягивать его.
Перед матчем с "Манчестером" я четыре дня не тренировался. Мы договорились, что дадим паузу, чтобы боль сошла, потому что после каждой тренировки ахилл болел все больше и больше. После игр тоже.
Если бы я не сыграл с "Манчестером"? Не думаю, что что-то изменилось бы. Может, после матча на 5-10 процентов стало хуже, но не думаю, что это сильно повлияло. Лечить эту травму нужно в любом случае. Сейчас главное – дать паузу, как мне сказали, на шесть недель. Буду придерживаться, так как не хочется усугублять и вылетать на еще больший срок.
У нас был недавно разговор со Станиславом Саламовичем. Я сказал, что ахилл побаливает. Пообщались мы и сегодня в расположении сборной. Ближайший сбор я пропущу. Не дать паузу сейчас – значит, не тренироваться, а только играть и то не в полную силу. Конечно, я очень хочу в сборную, но ничего не поделаешь.
Дополнительная информация
https://alan-dzagoev.com/2017/10/02/%D1%8F-%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/