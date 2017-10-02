Алан Дзагоев: "Придется пропустить около шести недель"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сообщил, что из-за травмы пропустит около шести недель. По его словам, ему нужна пауза в связи с воспалением ахилла, поэтому он пропустит ближайший сбор национальной команды.

- У меня воспаление ахилла. Придется пропустить около шести недель. Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира, - написал Дзагоев на своем официальном сайте. -Тогда врачи сказали, что когда-нибудь это повторится. Ничего не поделаешь – сейчас нужно сделать паузу и вылечить ахилл. Сделаю необходимые процедуры и через 2 недели начну реабилитацию – закачивать и растягивать его.

Перед матчем с "Манчестером" я четыре дня не тренировался. Мы договорились, что дадим паузу, чтобы боль сошла, потому что после каждой тренировки ахилл болел все больше и больше. После игр тоже.

Если бы я не сыграл с "Манчестером"? Не думаю, что что-то изменилось бы. Может, после матча на 5-10 процентов стало хуже, но не думаю, что это сильно повлияло. Лечить эту травму нужно в любом случае. Сейчас главное – дать паузу, как мне сказали, на шесть недель. Буду придерживаться, так как не хочется усугублять и вылетать на еще больший срок.

У нас был недавно разговор со Станиславом Саламовичем. Я сказал, что ахилл побаливает. Пообщались мы и сегодня в расположении сборной. Ближайший сбор я пропущу. Не дать паузу сейчас – значит, не тренироваться, а только играть и то не в полную силу. Конечно, я очень хочу в сборную, но ничего не поделаешь.