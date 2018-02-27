Алан Дзагоев: "Попробовать силы в другом чемпионате? Хочется, но не можется"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев ответил на вопросы болельщиков. По его словам, он не хотел бы становиться капинатом национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.
– Не хочется ли попробовать силы в другом чемпионате?
– Хочется, но не можется.
– Какой самый красивый гол в вашей карьере?
– Наверное, с "Волгой". Когда пробил через себя.
– Назовите самый запоминающийся матч.
– Таких много. В составе сборной можно вспомнить матч с Чехией. С "Рубином" чемпионский матч, у "Кубани" не выиграли, но тоже был чемпионский год.
– Кто будет капитаном сборной на чемпионате мира? Готовы ли вы взять на себя такую ответственность?
– Думаю, капитаном будет Игорь Акинфеев. На себя бы такую ответственность не хотел брать.
Flamenco
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