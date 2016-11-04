Алан Дзагоев: "Победа ЦСКА сейчас важна как никогда"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев отметил,что в случае победы над "Амкаром" в матче 13-то тура чемпионата России в команде поднимется настроение. По словам 26-летнего россиянина, сейчас победа для команды Леонида Слуцкого важна как никогда.
– Ближайший матч у нас с "Амкаром", и нам обязательно нужна победа, – приводит официальный сайт игрока слова Дзагоева. - Нужно работать, выигрывать – сейчас эта победа важна как никогда. Конечно, она не решит всё разом, но однозначно поменяет настроение в лучшую сторону. Дальше будет пауза на матчи сборных, после которой мы будем двигаться дальше, набирать обороты и очки, которые мы упустили.
Матч между ЦСКА и "Амкаром" состоится в Москве 6 ноября. Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://alan-dzagoev.com/2016/11/04/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0/
gayduk
Какая победа, Алан? "Амкар" - это космос!
17:14