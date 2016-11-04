Алан Дзагоев: "Победа ЦСКА сейчас важна как никогда"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев отметил,что в случае победы над "Амкаром" в матче 13-то тура чемпионата России в команде поднимется настроение. По словам 26-летнего россиянина, сейчас победа для команды Леонида Слуцкого важна как никогда.

– Ближайший матч у нас с "Амкаром", и нам обязательно нужна победа, – приводит официальный сайт игрока слова Дзагоева. - Нужно работать, выигрывать – сейчас эта победа важна как никогда. Конечно, она не решит всё разом, но однозначно поменяет настроение в лучшую сторону. Дальше будет пауза на матчи сборных, после которой мы будем двигаться дальше, набирать обороты и очки, которые мы упустили.

Матч между ЦСКА и "Амкаром" состоится в Москве 6 ноября. Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.