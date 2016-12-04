Алан Дзагоев: "Не стоит верить слухам об уходе Слуцкого из ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подчеркнул, что слухи об уходе Леонида Слуцкого из армейского клуба появляются постоянно и им не стоит верить до появления фактов. Как ранее сообщал "СЭ", 45-летний специалист может объявить об отставке после заключительного матча красно-синих в 2016 году, в котором они 7 декабря на выезде встретятся с "Тоттенхэмом".

- Лично для меня уход Леонида Викторовича - это просто слухи, таких слухов миллион, и появляются они постоянно, - приводит "Р-Спорт" слова Дзагоева. - Это случается со всеми тренерами. Сложно что-либо комментировать, не обладая фактами. Когда будет конкретика, тогда я скажу, верю в то, что он покинет команду, или не верю.