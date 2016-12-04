10:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алан Дзагоев: "Не стоит верить слухам об уходе Слуцкого из ЦСКА"

0
0
0
 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. Леонид СЛУЦКИЙ (слева) и его штаб - Виктор ОНОПКО (в центре) и Сергей ОВЧИННИКОВ.Леонид Слуцкий: "Последние 15 минут были самыми нервными в моей карьере"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подчеркнул, что слухи об уходе Леонида Слуцкого из армейского клуба появляются постоянно и им не стоит верить до появления фактов. Как ранее сообщал "СЭ", 45-летний специалист может объявить об отставке после заключительного матча красно-синих в 2016 году, в котором они 7 декабря на выезде встретятся с "Тоттенхэмом".

- Лично для меня уход Леонида Викторовича - это просто слухи, таких слухов миллион, и появляются они постоянно, - приводит "Р-Спорт" слова Дзагоева. - Это случается со всеми тренерами. Сложно что-либо комментировать, не обладая фактами. Когда будет конкретика, тогда я скажу, верю в то, что он покинет команду, или не верю.

Опрос

Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: что дальше?
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ