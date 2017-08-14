Алан Дзагоев: "Матч со "Спартаком" удался на ура"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1) на своем официальном сайте отметил, что встреча получилась напряженной. По его мнению, победить помог характер армейских футболистов.

- Со "Спартаком" все матчи бывают напряженными, но этот был особенным, - сказал Дзагоев. - Мы проигрывали 1:0, но сумели переломить ход игры и забить 2 гола. Матч удался на ура – и атмосферой, и поддержкой болельщиков, и результатом! В раздевалке была тишина – все ребята до единого отдали свои силы в этой игре, даже разговаривать не хотелось. Спасибо нашим болельщикам за поддержку!

Ключевой фактор победы ЦСКА? Характер. Внутренний стержень, который никогда не ломается в таких матчах. Умение выжимать максимум. Эти факторы и сыграли основную роль.

Как я оцениваю свою игру? Многие отмечают, что я прибавляю с каждой игрой, но, положа руку на сердце, скажу так: хочется лучше, могу лучше. Нужно время, я это понимаю. Я не могу сейчас тренироваться больше, потому что должен работать именно по той программе, которую мне прописали, чтобы не навредить и не повторить ту же ошибку.