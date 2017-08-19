Алан Дзагоев: "Хотели подойти к "Янг Бойз" в хорошем настроении, но не получилось"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча 7-го тура чемпионата России против "Урала" (0:0) отметил, что команда не показала своей игры. Хавбек подчеркнул, что ответный матч 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз" – самый важный на данном отрезке сезона.

– Была хорошая погода, хорошее поле, но мы не показали своей игры, – цитирует ТАСС Дзагоева. – Довольствоваться нам нечем, одно очко – это не то, на что мы рассчитывали.

На данном отрезке сезона это матч против "Янг Бойз" самый важный, мы будем играть за выход в Лигу чемпионов. Готовимся, хотели подойти к игре в хорошем настроении, но не вышло. Ну ничего, у нас команда опытная, мы справимся.

Напомним, что матч ЦСКА – "Янг Бойз" состоится 23 августа и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Трансляция матча "Урал" – ЦСКА