Алан Дзагоев: "Должен был играть, но вышел на разминку и почувствовал - нереально"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, почему не попал в заявку на матч 26-го тура чемпионата России против "Спартака". Дзагоев был включен в стартовый состав, провел разминку перед матчем, но в итоге не попал в заявку армейцев.

– Я должен был играть. Но на разминку вышел и почувствовал – нереально, – цитирует в своем "Твиттере" обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер.

Напомним, что участие игрока сборной России в дерби было под вопросом из-за повреждения. В среду футболист был заменен из-за проблем с задней поверхностью бедра в игре предыдущего тура с "Локомотивом" (4:0), в которой он открыл счет и покинул поле еще в первом тайме.