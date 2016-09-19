Алан Дзагоев: "ЦСКА сам создал себе проблемы в матче с "Крыльями"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после победы в матче 7-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (2:1) отметил напряженный характер встречи. Также хавбек рассказал о своем упущенном моменте и голевой передаче.

– В Самаре всегда тяжело играть, тем более "Крылья" действуют в пять защитников, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Дзагоева. – Мы неплохо начали, забили гол, имели моменты. Потом сами отдали игру, пропустили и создали себе проблемы.

– Какое влияние на ход встречи оказал быстрый гол? Были ли мысли, что ребята подуспокоились после него?

– Нет, не успокоились. Мы неплохо контролировали мяч после гола, но был какой-то перелом. Это наша ошибка, потеря концентрации – дали создать один момент у своих ворот, потом второй, и в итоге под конец первого тайма пропустили. Всегда плохо получать гол "в раздевалку".

– У вас был неплохой момент в первом тайме, что хотели исполнить?

– Подсекал, хотя наилучшим вариантом было отдать Ионову на пустые ворота. Но когда бежал, уже настроился, что буду перекидывать. Лешу увидел уже в самый последний момент, когда бил.

– Вы стали автором голевого паса. Совершенно роскошный навес!

– В первом тайме у меня не совсем шли передачи, во втором стало лучше. Хорошо, что Игнашевич забил, спас команду!