Алан Дзагоев: "Англия для меня в приоритете? Я бы нигде не затерялся"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сказал, что он не оставляет мыслей о возможности сыграть в одном из сильных европейских чемпионатов. 27-летний хавбек отметил, что не выделяет английскую премьер-лигу в качестве приоритетного варианта.

– За 10 лет в ЦСКА какие команды только в прессе ни всплывали: и "Рома", и "Манчестер Сити", и "Эвертон". Но слухи так и остались слухами, – цитирует championat.com Дзагоева.

Англия для меня в приоритете? По моим ощущениям, я бы нигде не затерялся. Я своими глазами видел, на себе почувствовал, какая там атмосфера на стадионах, конкурентоспособность. Хочется новых эмоций, ощущений. Я просто уверен, что у меня получится – если какая-то команда в меня поверит. Команда, которая за что-то борется. Пока не сложилось, но и в ЦСКА у меня все в порядке. За десятилетие мы только один раз пятыми были – остальное время в призах.

Напомним, Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. За это время он в составе армейцев выиграл 10 трофеев, включая три титула чемпиона России. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2019 года. По данным transfermarkt.de, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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