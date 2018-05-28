Алан Дзагоев: "Англия для меня в приоритете? Я бы нигде не затерялся"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сказал, что он не оставляет мыслей о возможности сыграть в одном из сильных европейских чемпионатов. 27-летний хавбек отметил, что не выделяет английскую премьер-лигу в качестве приоритетного варианта.
– За 10 лет в ЦСКА какие команды только в прессе ни всплывали: и "Рома", и "Манчестер Сити", и "Эвертон". Но слухи так и остались слухами, – цитирует championat.com Дзагоева.
Англия для меня в приоритете? По моим ощущениям, я бы нигде не затерялся. Я своими глазами видел, на себе почувствовал, какая там атмосфера на стадионах, конкурентоспособность. Хочется новых эмоций, ощущений. Я просто уверен, что у меня получится – если какая-то команда в меня поверит. Команда, которая за что-то борется. Пока не сложилось, но и в ЦСКА у меня все в порядке. За десятилетие мы только один раз пятыми были – остальное время в призах.
Напомним, Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. За это время он в составе армейцев выиграл 10 трофеев, включая три титула чемпиона России. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2019 года. По данным transfermarkt.de, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу - здесь
Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/news-3446923-dzagoev-plany-poigrat-v-evrope-u-menja-byli-i-est.html
Ратиборец
Гаттузо ДваждыТуп !!!!, по Головину не согласен - уйдет он после ЧМ. А вот Дзагоев - уже вряд ли. Слишком много травм, а возраст уже приличный. К тому же медленный он очень стал, хотя и ранее скоростью не отличался.
12:38
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
Головина ждет такая же судьба...будут постоянно рассказывать об интересе грандов к нему,а он все играет в РПФЛ и играет) "Нас и здесь неплохо кормят"
12:35
Правдобур
согласен, что Алан и в Англии играл бы достойно
12:26