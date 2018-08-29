Алан Дзагоев: "8-9 сентября должен приступить к тренировкам в общей группе"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как идет его восстановление после травмы. Он получил повреждение в матче за Суперкубок России с "Локомотивом" (1:0).

– Мое восстановление идет по плану, – цитирует игрока его официальный сайт. – До 6 сентября я прохожу лечение в Германии. 8-9 сентября должен приступить к тренировкам в общей группе с командой.

Конечно, я общаюсь с ребятами. В этом сезоне у нас не лучший старт, но по последним матчам можно сказать, что команда прибавляет. Хорошо вписался Влашич, это видно. Скоро вернусь и буду рад помочь команде. Думаю, от игры к игре будем набирать обороты.