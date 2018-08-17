Алан Чочиев: "Здорово, что на "Крылья" приходит столько людей"

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев в интервью пресс-службе самарского клуба заявил, что победа над "Ростовом" в матче 3-го тура РПЛ важна и дает команде положительный импульс. Также футболист отметил, что доволен посещаемостью "Самара Арены".

– Можете сравнить арену "Ростова" и "Самара Арену"?

– Оба стадиона новых, но на "Самара Арене" приятнее играть, потому что это домашний стадион. Наша арена больше, но нужно отдать должное "Ростову" – у них тоже очень хороший стадион, мне очень понравилось.

– "Крылья Советов" после 3 туров возглавляют таблицу посещаемости. Как команда относится к этому показателю?

– Только позитивно. Здорово, что на "Крылья" приходит столько людей. Конечно, есть осадок от игры с "Оренбургом", когда мы не смогли порадовать своих болельщиков. Если с ЦСКА матч получился положительным, то с "Оренбургом" счет был не по игре и, конечно, очень обидным.

– С "Ростовом" матч был сложным в том числе с точки зрения физики: команде во втором тайме пришлось много играть без мяча. Сколько времени заняло восстановление?

– Восстановление всегда проходит одинаково. Следующий день после матча был выходным, а к первой тренировке лично я уже восстановился. Для футболиста нормально, что на 80 минуте сводит ноги. Такое бывает часто.

– Насколько положительный импульс команде придала победа над "Ростовом"?

– Победа всегда дает положительный импульс. Тем более, что мы обыграли на выезде команду, которая имела две победы в двух матчах. Я считаю, что это очень положительный момент для нашей команды.

– В игре с ростовчанами ты действовал на позиции опорного полузащитника. Насколько вам удобна эта позиция на поле?

– Мне, наверное, легче играть в центре, потому что большую часть своей жизни я играл именно в центре. В опорной зоне нужно больше бегать, выполнять много черновой работы. Не знаю, насколько я справился с задачами, но команда выиграла, вроде бы я смотрелся неплохо.