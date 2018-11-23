Алан Чочиев: "Надеюсь, "Крыльям Советов" поможет удача в матче со "Спартаком"

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев поделился своими мыслями в преддверии гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака", сообщает пресс-служба самарского клуба. 27-летний российский футболист считает, что игра будет атакующая с обеих сторон.

– "Крылья Советов" хорошо подготовились к встрече со "Спартаком", – признался Чочиев пресс-службе самарского клуба. – Надеюсь, что в игре против московской команды нам будет сопутствовать фарт и грамотная реализация моментов. Стоит ожидать атакующий футбол с обеих сторон, надеюсь, что нам больше повезет в этой встрече. Главный тренер "Спартака" Олег Кононов умный специалист, такой профессионал может за короткий срок изменить ситуацию в клубе. Проблемы красно-белых скорее больше в психологии, чем в игровом плане, если они смогут перестроиться, то придет результат.

"Спартак" – "Крылья Советов": чемпионат России, онлайн-трансляция, 25 ноября, начало – в 14.00 (мск).