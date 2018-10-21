Алан Чочиев: "Кокорин и Мамаев уже начали тренироваться. Настоящие профессионалы"

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев вновь поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. По его словам, игроки уже начали тренироваться.

– Все будет хорошо, братья. Вы пройдете через это испытание и станете сильнее. Я знаю, что вы даже там не унываете и уже начали тренироваться. Настоящие профессионалы, – написал Чочиев в Инстаграме.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".