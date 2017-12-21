Алан Агузаров: "Ташаев и "Динамо"? Ни о каком миллионе подъемных речи и близко не идет!"

Алан Агузаров, менеджер, оказывающий юридическое сопровождение полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву, прокомментировал "СЭ" информацию, распространенную комментатором Нобелем Арустамяном.

Он, напомним, заявил следующее: "Главный вопрос, по которому стороны не могут договориться, – финансы. Александр не против того, чтобы остаться в "Динамо". Но понятное дело, что есть агенты и представители игрока, которые ведут переговоры с московским "Динамо". Проблема в зарплате – по желанию агентов игрока, она должна быть больше миллиона евро – и в подъемных. Они тоже равны примерно этой сумме".

– Честно говоря, смешно читать комментарии отдельных людей, которые рассуждают о непонятных суммах и дезинформируют народ. Что касается комментария Нобеля, для меня это вообще было очень удивительно читать. Хорошо знаю его и в моих глазах он всегда – человек, который в отличие от многих других дает только интересную и свежую информацию, на 99 процентов являющуюся правдивой. В данном случае информатор у Нобеля явно человек совершенно далекий. Гнались бы мы за деньгами, точно бы уже были в другом месте. Так что болельщики "Динамо" могут не переживать. Саша хочет остаться в "Динамо" и это главное. Вопрос лишь в формальностях, которые не носят финансовый характер.

– Какова все-таки вероятность того, что полузащитник покинет "Динамо"?

– Ташаев на 99 процентов останется в "Динамо". И это именно тот случай, когда деньги не берут верх над патриотизмом и моральными ценностями. Потому что условия его контракта значительно не меняются. Ни о каком миллионе подъемных и миллионе зарплаты речи и близко не идет и никогда не шло.

– Другие варианты Ташаев не рассматривает?

– Я до сегодняшнего дня не называл клубы, которые проявляли интерес, и считаю это некорректно делать и сейчас. Скажу лишь, что интерес есть и в России, и в Европе, куда я только в этом месяце по данному вопросу летал два раза.

– Почему Ташаев хочет остаться в "Динамо"?

– Главный тренер, желание помочь команде и не уходить в трудный для клуба момент – это те составляющие, которые на сегодняшний день превалируют для Саши над возможностью заработка и перехода в более сильный клуб. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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