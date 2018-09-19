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Актер Тимур Еремеев - Назарову: "Что за скандал на ровном месте"

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Актер Тимур Еремеев ответил коллеге Дмитрию Назарову, раскритиковавшему главного тренера "Спартака" Массимо Карреру. Лайки записям о выступлении Назарова в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. По информации "СЭ", футболисты отстранены от тренировок с основным составом красно-белых. Еремеев и Назаров вместе снимались в сериале "Кухня" и "Отель Элеон".

"Что за скандал на ровном месте,

Врагам украденная радость,

Ведь мы, "Спартак", должны быть вместе,

И в этом наша благодарность.

Да Бог с тем, что мы с вами пишем, давайте не мешать Каррере.

Мы с вами - все специалисты, из ВИП-ложы нам виднее, мы так ворчливы и речисты,

Знаем все и все умеем, мы с вами все живем надеждой.

Но я в одном, друзья, уверен - команда может, как и прежде, не сомневаться в нашей вере.

Сколько надо нам учиться, чтоб избегать скандальных встрясок,

И мы вообще-то все - не птицы, а исключительное мясо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@dmitry_nazarov_official Дмитрий Юрьевич, при всём уважении.... 🔴⚪️ . Всем доброе утро, кстати!)☀️ . #СпартакЧемпион #ВперёдСпартак #утренниерифмы #FCSM #ТимурЕремеев #ДмитрийНазаров #краснобелые @fcsm_official @massimocarrera_official @fcsm_redwhite @fratria @redwhite_msk #🔴⚪️ @fanat1k_ru @spartak_redwhitenews #spartak #спартак #спартакмосква #москва #футбол #янаоткрытиеарене #МассимоКаррера #insta #своипятькопеек #football #рпл #впередитолькопобеды #РапидСпартак #ЦскаСпартак #спорт #оспорттыМИР

Публикация от Тимур Еремеев (@timureremeev) 18 Сен 2018 в 10:48 PDT

 

"Спартак" не взял в Вену Ещенко, Глушакова и Адриану

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