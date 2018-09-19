Актер Тимур Еремеев - Назарову: "Что за скандал на ровном месте"

Актер Тимур Еремеев ответил коллеге Дмитрию Назарову, раскритиковавшему главного тренера "Спартака" Массимо Карреру. Лайки записям о выступлении Назарова в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. По информации "СЭ", футболисты отстранены от тренировок с основным составом красно-белых. Еремеев и Назаров вместе снимались в сериале "Кухня" и "Отель Элеон".
"Что за скандал на ровном месте,
Врагам украденная радость,
Ведь мы, "Спартак", должны быть вместе,
И в этом наша благодарность.
Да Бог с тем, что мы с вами пишем, давайте не мешать Каррере.
Мы с вами - все специалисты, из ВИП-ложы нам виднее, мы так ворчливы и речисты,
Знаем все и все умеем, мы с вами все живем надеждой.
Но я в одном, друзья, уверен - команда может, как и прежде, не сомневаться в нашей вере.
Сколько надо нам учиться, чтоб избегать скандальных встрясок,
И мы вообще-то все - не птицы, а исключительное мясо.
@dmitry_nazarov_official Дмитрий Юрьевич, при всём уважении.... 🔴⚪️ . Всем доброе утро, кстати!)☀️ . #СпартакЧемпион #ВперёдСпартак #утренниерифмы #FCSM #ТимурЕремеев #ДмитрийНазаров #краснобелые @fcsm_official @massimocarrera_official @fcsm_redwhite @fratria @redwhite_msk #🔴⚪️ @fanat1k_ru @spartak_redwhitenews #spartak #спартак #спартакмосква #москва #футбол #янаоткрытиеарене #МассимоКаррера #insta #своипятькопеек #football #рпл #впередитолькопобеды #РапидСпартак #ЦскаСпартак #спорт #оспорттыМИР