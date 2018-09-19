Актер Тимур Еремеев - Назарову: "Что за скандал на ровном месте"

Актер Тимур Еремеев ответил коллеге Дмитрию Назарову, раскритиковавшему главного тренера "Спартака" Массимо Карреру. Лайки записям о выступлении Назарова в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. По информации "СЭ", футболисты отстранены от тренировок с основным составом красно-белых. Еремеев и Назаров вместе снимались в сериале "Кухня" и "Отель Элеон".

"Что за скандал на ровном месте,



Врагам украденная радость,



Ведь мы, "Спартак", должны быть вместе,



И в этом наша благодарность.



Да Бог с тем, что мы с вами пишем, давайте не мешать Каррере.



Мы с вами - все специалисты, из ВИП-ложы нам виднее, мы так ворчливы и речисты,



Знаем все и все умеем, мы с вами все живем надеждой.



Но я в одном, друзья, уверен - команда может, как и прежде, не сомневаться в нашей вере.



Сколько надо нам учиться, чтоб избегать скандальных встрясок,



И мы вообще-то все - не птицы, а исключительное мясо.

"Спартак" не взял в Вену Ещенко, Глушакова и Адриану