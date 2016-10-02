Аксель Витсель: "Возможно, удачный старт "Спартака" связан с тем, что он не участвуют в других турнирах"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель после матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:2) отметил, что соперник показал хороший футбол, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. – Он добавил, что хорошее начало сезона московской командой может быть связано с тем, что команда Карреры не участвует в других турнирах.

– Замечательная игра! Мы счастливы, что победили. В первом тайме пришлось нелегко, но после третьего гола мы получило пространство.

– Почему "Зенит" не играл в свой футбол в первом тайме

– "Спартак" показал себя с лучшей стороны. Возможно, так получилось из-за того, что у нас в четверг была игра в Лиге Европы. Мы немного устали

– Вы хотели обыграть Спартак покрупнее. Счет 4:2 вас устроил?

– Мы забиваем много голов, это здорово. Сейчас идем на каникулы. Потом вернемся и будем играть дальше

– На перерыв премьер-лига уходит с тремя лидерами – "Спартаком", ЦСКА и "Зенитом". Это справедливо?

– Да. ЦСКА и "Зенит" всегда борются за титул. "Спартак" хорошо начал сезон. Возможно, это связано с тем, что они не играют в других турнирах. Но нам нужно в первую очередь сосредоточиться на себе и своей игре.