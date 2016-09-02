10:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Аксель Витсель: "Головой я уже был в "Ювентусе"

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель заявил, что не расстроен из-за своего несостоявшегося перехода в "Ювентус". Бельгиец отметил, что был готов выступать за туринский клуб.

– Я хочу поблагодарить "Ювентус", они сделали все, чтобы получить меня, – приводит Sporza слова Витселя. – Головой я уже был в Италии, но, к сожалению, "Зенит" назначил за меня цену в 25 миллионов евро, и теперь я должен выполнять условия своего контракта с петербуржцами. Но я не нахожусь в депрессии, такие вещи случаются, это жизнь.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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lera-valera

Сейчас вообще забьёт на Зенит. Итого Газпром потерял 18 млн, плюс зарплата игрока за год.

11:54

armi

Может сейчас наконец до пуделя дошло в какое болото он вперся.

11:53

SIZ170

Одуван, так играй лучше, чтобы за тебя не жалко было 25 лямов отслюнявить..... а то пришёл за 40, попинал *кизяки* по полю и жалуется что дорого продают.....

11:39

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