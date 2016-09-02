Аксель Витсель: "Головой я уже был в "Ювентусе"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель заявил, что не расстроен из-за своего несостоявшегося перехода в "Ювентус". Бельгиец отметил, что был готов выступать за туринский клуб.
– Я хочу поблагодарить "Ювентус", они сделали все, чтобы получить меня, – приводит Sporza слова Витселя. – Головой я уже был в Италии, но, к сожалению, "Зенит" назначил за меня цену в 25 миллионов евро, и теперь я должен выполнять условия своего контракта с петербуржцами. Но я не нахожусь в депрессии, такие вещи случаются, это жизнь.
lera-valera
Сейчас вообще забьёт на Зенит. Итого Газпром потерял 18 млн, плюс зарплата игрока за год.
11:54
armi
Может сейчас наконец до пуделя дошло в какое болото он вперся.
11:53
SIZ170
Одуван, так играй лучше, чтобы за тебя не жалко было 25 лямов отслюнявить..... а то пришёл за 40, попинал *кизяки* по полю и жалуется что дорого продают.....
11:39