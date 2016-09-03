14:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Аксель Витсель: "Чувствовал себя уже игроком "Ювентуса", но сейчас не надо думать об этом"

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель признался, что с пониманием относится к сорвавшемуся переходу в "Ювентус"​. Сейчас 27-летний бельгиец намерен сосредоточиться лишь на тренировках с российской командой.

- Иногда в футболе случаются подобные ситуации, но это жизнь, - приводит Football Italia слова Витселя. - Зол ли я? Нет, я разочарован. Я прошел медицинский осмотр в "Ювентусе", взял себе номер 28 и в тот момент уже чувствовал себя игроком этого клуба. Однако "Зенит" отклонил предложение в 25 миллионов евро, что меня разочаровало. Моя судьба была с бьянконери, я это чувствовал. Теперь не нужно больше думать об этом. Необходимо сконцентрироваться на тренировках, так как я профессионал. Вернемся ли к переговорам с "Юве" зимой? Я не знаю, посмотрим, что произойдет в январе.

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