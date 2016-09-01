Аксель Витсель: "Чем дольше ожидание, тем больше награда. Жизнь продолжается"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отреагировал на срыв своего перехода в туринский "Ювентус". Он отметил, что жизнь продолжается. Ранее стало известно о том, что "Зенит" заблокировал трансфер бельгийца в итальянский клуб, так как не смог найти ему замену.
– Чем дольше ожидание, тем больше награда. Жизнь продолжается, – написал Витсель в своем твиттере.
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Супершвайни
red-blue tushino 77Читай внимательно! Ниже! При чём тут бабло? Ты ёб...ый или дурак? Вот в чём вопрос? Хотя детство в питерской комуналке с алкашами наложил свой отпечаток навсегда. 19:42========= ты про Единую Россию што ли?)))))))))
19:55
romy4_84
трындец ему обидно конечно, но ведет себя достойно. уважуха
19:40
Kirillyurrich
red-blue tushino 77 так и витсель доволен, тогда че ты тут пыжишься? смотри геморрой не получи
19:31
Супершвайни
Одуван, иди в швейцарский суд по правам человека)))
19:23
red-blue tushino 77
Кырюша А мне и не надо! Я всем доволен!
19:18
shpasic
на такой-то зарплате можно награду не вставая с лавки получать!
19:15
Kirillyurrich
холубой из тушино, ты и мечтать о такой жизни "крепостного" не можешь
19:12
red-blue tushino 77
Крепостной ты теперь! Жизнь не продолжается, жизнь закончилась! А будешь плохо играть, сгноят в Тосно! Вечером футбол, ночью попури из Боней Эм, в местной забегаловке будешь исполнять.
18:57