Аксель Витсель: "Чем дольше ожидание, тем больше награда. Жизнь продолжается"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отреагировал на срыв своего перехода в туринский "Ювентус". Он отметил, что жизнь продолжается. Ранее стало известно о том, что "Зенит" заблокировал трансфер бельгийца в итальянский клуб, так как не смог найти ему замену.

– Чем дольше ожидание, тем больше награда. Жизнь продолжается, – написал Витсель в своем твиттере.

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