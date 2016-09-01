18:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Аксель Витсель: "Чем дольше ожидание, тем больше награда. Жизнь продолжается"

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отреагировал на срыв своего перехода в туринский "Ювентус". Он отметил, что жизнь продолжается. Ранее стало известно о том, что "Зенит" заблокировал трансфер бельгийца в итальянский клуб, так как не смог найти ему замену.

– Чем дольше ожидание, тем больше награда. Жизнь продолжается, – написал Витсель в своем твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Супершвайни

red-blue tushino 77Читай внимательно! Ниже! При чём тут бабло? Ты ёб...ый или дурак? Вот в чём вопрос? Хотя детство в питерской комуналке с алкашами наложил свой отпечаток навсегда. 19:42========= ты про Единую Россию што ли?)))))))))

19:55

romy4_84

трындец ему обидно конечно, но ведет себя достойно. уважуха

19:40

Kirillyurrich

red-blue tushino 77 так и витсель доволен, тогда че ты тут пыжишься? смотри геморрой не получи

19:31

Супершвайни

Одуван, иди в швейцарский суд по правам человека)))

19:23

red-blue tushino 77

Кырюша А мне и не надо! Я всем доволен!

19:18

shpasic

на такой-то зарплате можно награду не вставая с лавки получать!

19:15

Kirillyurrich

холубой из тушино, ты и мечтать о такой жизни "крепостного" не можешь

19:12

red-blue tushino 77

Крепостной ты теперь! Жизнь не продолжается, жизнь закончилась! А будешь плохо играть, сгноят в Тосно! Вечером футбол, ночью попури из Боней Эм, в местной забегаловке будешь исполнять.

18:57

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Материалы других СМИ