Акинфеев во второй раз проиграл юбилейный матч

Матч против "Спартака" стал для Игоря Акинфеева 500-м в составе ЦСКА. Пять юбилейных для своего голкипера встреч армейцы выиграли, трижды сыграли вничью и дважды проиграли. При этом Акинфеев не позволил соперникам себя огорчить только в четырех первых поединках, а в последующих шести неизменно пропускал. (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА
Юбилейные матчи Игоря Акинфеева
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
50
|
25.10.2004
|
ЧР
|
Зенит (г)
|
3:0
|
100
|
02.10.2005
|
ЧР
|
Москва (г)
|
0:0
|
150
|
18.11.2006
|
ЧР
|
Луч-Энергия (г)
|
4:0
|
200
|
23.10.2008
|
КУ
|
Депортиво (д)
|
3:0
|
250
|
21.11.2009
|
ЧР
|
Спартак (г)
|
3:2
|
300
|
17.03.2011
|
ЛЕ
|
Порту (г)
|
1:2
|
350
|
26.11.2012
|
ЧР
|
Зенит (г)
|
1:1
|
400
|
27.04.2014
|
ЧР
|
Рубин (д)
|
2:1
|
450
|
18.08.2015
|
ЛЧ
|
Спортинг (г)
|
1:1
|
500
|
29.10.2016
|
ЧР
|
Спартак (г)
|
1:3
redshark
Что б не проигрывать юбилейные матчи, уходить надо во время!
20:32