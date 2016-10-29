20:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев во второй раз проиграл юбилейный матч

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Матч против "Спартака" стал для Игоря Акинфеева 500-м в составе ЦСКА. Пять юбилейных для своего голкипера встреч армейцы выиграли, трижды сыграли вничью и дважды проиграли. При этом Акинфеев не позволил соперникам себя огорчить только в четырех первых поединках, а в последующих шести неизменно пропускал. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

Юбилейные матчи Игоря Акинфеева

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

50

25.10.2004

ЧР

Зенит (г)

3:0

100

02.10.2005

ЧР

Москва (г)

0:0

150

18.11.2006

ЧР

Луч-Энергия (г)

4:0

200

23.10.2008

КУ

Депортиво (д)

3:0

250

21.11.2009

ЧР

Спартак (г)

3:2

300

17.03.2011

ЛЕ

Порту (г)

1:2

350

26.11.2012

ЧР

Зенит (г)

1:1

400

27.04.2014

ЧР

Рубин (д)

2:1

450

18.08.2015

ЛЧ

Спортинг (г)

1:1

500

29.10.2016

ЧР

Спартак (г)

1:3

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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redshark

Что б не проигрывать юбилейные матчи, уходить надо во время!

20:32

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