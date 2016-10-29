Акинфеев во второй раз проиграл юбилейный матч

Матч против "Спартака" стал для Игоря Акинфеева 500-м в составе ЦСКА. Пять юбилейных для своего голкипера встреч армейцы выиграли, трижды сыграли вничью и дважды проиграли. При этом Акинфеев не позволил соперникам себя огорчить только в четырех первых поединках, а в последующих шести неизменно пропускал. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

Юбилейные матчи Игоря Акинфеева