Акинфеев, Вернблум и Оланаре поприветствовали возвращение Мусы в ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА опубликовала на своей странице в Твиттере видеоролик, в котором Игорь Акинфеев, Понтус Вернблум, Аарон Оланаре, Кирилл Набабкин и Георгий Миланов поприветствовали новичка Ахмеда Мусу.
Напомним, вчера армейцы объявили о том, что Муса перешел в московский клуб из "Лестера" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Форвард уже выступал за красно-синих с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, национальный кубок и два Суперкубка страны.
🗣 Акинфеев, Оланаре, Набабкин, Вернблум и Миланов поприветствовали возвращение Ахмеда Мусы в стан красно-синих! pic.twitter.com/92w3N7Z9er– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 января 2018 г.
- Игорь Акинфеев
- ЦСКА (футбол)
- Кирилл Набабкин
- Ахмед Муса
- Понтус Вернблум
- Георгий Миланов
- Аарон Оланаре
baddy
Оланаре понял, что это конец карьеры.
18:34
atl4nt
Погнали
16:02