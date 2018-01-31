15:00 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев, Вернблум и Оланаре поприветствовали возвращение Мусы в ЦСКА

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Пресс-служба ЦСКА опубликовала на своей странице в Твиттере видеоролик, в котором Игорь Акинфеев, Понтус Вернблум, Аарон Оланаре, Кирилл Набабкин и Георгий Миланов поприветствовали новичка Ахмеда Мусу.

Напомним, вчера армейцы объявили о том, что Муса перешел в московский клуб из "Лестера" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Форвард уже выступал за красно-синих с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, национальный кубок и два Суперкубка страны.

ЦСКА арендовал Мусу до конца сезона //
 Таблица переходов РФПЛ 

 
 
 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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baddy

Оланаре понял, что это конец карьеры.

18:34

atl4nt

Погнали

16:02