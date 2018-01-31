Акинфеев, Вернблум и Оланаре поприветствовали возвращение Мусы в ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА опубликовала на своей странице в Твиттере видеоролик, в котором Игорь Акинфеев, Понтус Вернблум, Аарон Оланаре, Кирилл Набабкин и Георгий Миланов поприветствовали новичка Ахмеда Мусу.

Напомним, вчера армейцы объявили о том, что Муса перешел в московский клуб из "Лестера" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Форвард уже выступал за красно-синих с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, национальный кубок и два Суперкубка страны.