Акинфеев установил личный рекорд по количеству сухих матчей

ЦСКА в домашнем матче 28-го тура чемпионата России разгромил "Арсенал" (3:0). Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев установил личный рекорд – он провел 17-й матч "на ноль" в текущем чемпионате России. Предыдущее достижение 31-летний россиянин установил в сезоне-2012/13.
LTZ
В лиге чемпионов? А нет, там Буффонище, которому почти 40... Эх.
21:49
foreverCSKAforever
Рассказывайте теперь про лиги чемпионов.
21:48
trv71
Какая же пропасть между ЧР и ЛЧ!
21:44
Andrey6201
Игорян-Сухарян, пусть завидуют!
21:40