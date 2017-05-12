Акинфеев установил личный рекорд по количеству сухих матчей

ЦСКА в домашнем матче 28-го тура чемпионата России разгромил "Арсенал" (3:0). Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев установил личный рекорд – он провел 17-й матч "на ноль" в текущем чемпионате России. Предыдущее достижение 31-летний россиянин установил в сезоне-2012/13.

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"