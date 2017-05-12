21:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев установил личный рекорд по количеству сухих матчей

0
0
0
0
4

ЦСКА в домашнем матче 28-го тура чемпионата России разгромил "Арсенал" (3:0). Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев установил личный рекорд – он провел 17-й матч "на ноль" в текущем чемпионате России. Предыдущее достижение 31-летний россиянин установил в сезоне-2012/13.

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"

0
0
0
0
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

LTZ

В лиге чемпионов? А нет, там Буффонище, которому почти 40... Эх.

21:49

foreverCSKAforever

Рассказывайте теперь про лиги чемпионов.

21:48

trv71

Какая же пропасть между ЧР и ЛЧ!

21:44

Andrey6201

Игорян-Сухарян, пусть завидуют!

21:40