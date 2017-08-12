Акинфеев тренировался накануне дерби ЦСКА - "Спартак"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие во вчерашней тренировке команды, сообщает пресс-служба клуба. Футболист пропустил два последних матча чемпионата России из-за проблем с коленом.

31-летний россиянин получил травму капсульно-связочного аппарата левого колена в среду в домашнем ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0), после чего прошел медицинское обследование. Сколько игр может пропустить футболист, пока неизвестно. Акинфеев не сыграл в матче 4-го и 5-го туров чемпионата России против "Рубина" (2:1) и "Тосно". В тех матчах место в воротах занял Илья Помазун.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

📸 Фотогалерея с вчерашней предматчевой тренировки. Смотрите, кто принял в ней участие 😉 https://t.co/DqT7F481RG pic.twitter.com/3qUWLOLYlu