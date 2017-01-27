Акинфеев, Тошич и Натхо будут тренироваться по индивидуальной программе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, а также полузащитники армейцев Зоран Тошич и Бибрас Натхо будут тренироваться по плановой индивидуальной программе, сообщает пресс-служба ЦСКА. Отмечается, что информация о сроках возвращения игроков в строй появится позднее.

Сегодня красно-синие в ходе второго зимнего сбора в Кампоаморе (Испания) провели дневное тренировочное занятие, большая часть которого была посвящена тактике. Отметим, что Акинфеев пропустил первый сбор ЦСКА из-за плановой комплексной терапии коленного сустава, которую вратарь проходил в Германии.