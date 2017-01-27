19:32 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев, Тошич и Натхо будут тренироваться по индивидуальной программе

0
0
0
2

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, а также полузащитники армейцев Зоран Тошич и Бибрас Натхо будут тренироваться по плановой индивидуальной программе, сообщает пресс-служба ЦСКА. Отмечается, что информация о сроках возвращения игроков в строй появится позднее.

Сегодня красно-синие в ходе второго зимнего сбора в Кампоаморе (Испания) провели дневное тренировочное занятие, большая часть которого была посвящена тактике. Отметим, что Акинфеев пропустил первый сбор ЦСКА из-за плановой комплексной терапии коленного сустава, которую вратарь проходил в Германии.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-onopko-rebyata-bystro-perestraivayutsya-chto-govorit-o-vysokom-urovne-myshleniya/

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

По программе ФНЛ.

21:04 27 января

васятка

По "бразильской системе".

20:26 27 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ