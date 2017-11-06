Акинфеев, Титов, Лоськов. Рекордсмены клубов по количеству матчей в РФПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом клуба по количеству матчей в чемпионатах России. Встреча 16-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:2) стала для голкипера 383-й.
31-летний россиянин по данному показателю обошел Владимира Федотова, выступавшего за красно-синих в 1961-1975 годах.
"СЭ" приводит рекордсменов по количеству матчей в чемпионатах России среди других клубов.
|
ЦСКА
|
|
Чемпионаты СССР/России
|
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
383
|
Владимир ФЕДОТОВ
|
382
|
Чемпионат России
|
|
383
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
Серегй ИГНАШЕВИЧ
|
368
|
СПАРТАК
|
|
Чемпионаты СССР/России
|
|
Федор ЧЕРЕНКОВ
|
366
|
Игорь НЕТТО
|366
|
Чемпионат России
|
|
Егор ТИТОВ
|
324
|
Дмитрий КОМБАРОВ
|
302
|
ЗЕНИТ
|
|
Чемпионаты СССР/России
|
|
Лев БУРЧАЛКИН
|
402
|
Анатолий ДАВЫДОВ
|
385
|
Чемпионат России
|
|
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
|
328
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
289
|
ЛОКОМОТИВ
|
|
Чемпионаты СССР/России
|
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
322
|
Владимир МАМИНОВ
|
291
|
Чемпионат России
|
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
322
|
Владимир МАМИНОВ
|
291
|
КРАСНОДАР
|
|
Чемпионат России
|
|
ЖОАУЗИНЬЮ
|
165
|
Андреас ГРАНКВИСТ
|
121
|
РУБИН
|
|
Чемпионат России
|
|
Сергей РЫЖИКОВ
|
280
|
ГЕКДЕНИЗ Карадениз
|
218
|
ДИНАМО
|
|
Чемпионаты СССР/России
|
|
Александр НОВИКОВ
|
395
|
326
|
Чемпионат России
|
|
Александр ТОЧИЛИН
|
Александр ТОЧИЛИН
|
Леандро ФЕРНАНДЕС
|
208