Акинфеев, Титов, Лоськов. Рекордсмены клубов по количеству матчей в РФПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом клуба по количеству матчей в чемпионатах России. Встреча 16-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:2) стала для голкипера 383-й.

31-летний россиянин по данному показателю обошел Владимира Федотова​, выступавшего за красно-синих в 1961-1975 годах.

"СЭ" приводит рекордсменов по количеству матчей в чемпионатах России среди других клубов.

ЦСКА Чемпионаты СССР/России Игорь АКИНФЕЕВ 383 Владимир ФЕДОТОВ 382 Чемпионат России 383 Игорь АКИНФЕЕВ Серегй ИГНАШЕВИЧ 368 СПАРТАК Чемпионаты СССР/России Федор ЧЕРЕНКОВ 366 Игорь НЕТТО 366 Чемпионат России Егор ТИТОВ 324 Дмитрий КОМБАРОВ 302 ЗЕНИТ Чемпионаты СССР/России Лев БУРЧАЛКИН 402 Анатолий ДАВЫДОВ 385 Чемпионат России Вячеслав МАЛАФЕЕВ 328 Александр КЕРЖАКОВ 289 ЛОКОМОТИВ Чемпионаты СССР/России Дмитрий ЛОСЬКОВ 322 Владимир МАМИНОВ 291 Чемпионат России Дмитрий ЛОСЬКОВ 322 Владимир МАМИНОВ 291 КРАСНОДАР Чемпионат России ЖОАУЗИНЬЮ 165 Андреас ГРАНКВИСТ 121 РУБИН Чемпионат России Сергей РЫЖИКОВ 280 ГЕКДЕНИЗ Карадениз 218 ДИНАМО Чемпионаты СССР/России Александр НОВИКОВ 395 Лев ЯШИН 326 Чемпионат России Александр ТОЧИЛИН Александр ТОЧИЛИН Леандро ФЕРНАНДЕС 208