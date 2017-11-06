16:00 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев, Титов, Лоськов. Рекордсмены клубов по количеству матчей в РФПЛ


Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом клуба по количеству матчей в чемпионатах России. Встреча 16-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:2) стала для голкипера 383-й.

31-летний россиянин по данному показателю обошел Владимира Федотова​, выступавшего за красно-синих в 1961-1975 годах.

"СЭ" приводит рекордсменов по количеству матчей в чемпионатах России среди других клубов.

ЦСКА

 

Чемпионаты СССР/России

 

Игорь АКИНФЕЕВ

383

Владимир ФЕДОТОВ

382

Чемпионат России

 

383

Игорь АКИНФЕЕВ

Серегй ИГНАШЕВИЧ

368

СПАРТАК

 

Чемпионаты СССР/России

 

Федор ЧЕРЕНКОВ

366

Игорь НЕТТО

 366

Чемпионат России

 

Егор ТИТОВ

324

Дмитрий КОМБАРОВ

302

ЗЕНИТ

 

Чемпионаты СССР/России

 

Лев БУРЧАЛКИН

402

Анатолий ДАВЫДОВ

385

Чемпионат России

 

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

328

Александр КЕРЖАКОВ

289

ЛОКОМОТИВ

 

Чемпионаты СССР/России

 

Дмитрий ЛОСЬКОВ

322

Владимир МАМИНОВ

291

Чемпионат России

 

Дмитрий ЛОСЬКОВ

322

Владимир МАМИНОВ

291

КРАСНОДАР

 

Чемпионат России

 

ЖОАУЗИНЬЮ

165

Андреас ГРАНКВИСТ

121

РУБИН

 

Чемпионат России

 

Сергей РЫЖИКОВ

280

ГЕКДЕНИЗ Карадениз

218

ДИНАМО

 

Чемпионаты СССР/России

 

Александр НОВИКОВ

395

Лев ЯШИН

326

Чемпионат России

 

Александр ТОЧИЛИН

Александр ТОЧИЛИН

Леандро ФЕРНАНДЕС

208

 

Лев ЯШИН
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