Акинфеев сыграл 300 матчей в карьере на ноль. "Сухари" по сезонам

Матч 16-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0) стал для вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева 300-м, когда тот не позволил отличиться соперникам. 194 "сухарей" пришлись на чемпионат России, 22 - на Кубок, Суперкубок России (включая один - на Кубок премьер-лиги), 36 - на еврокубки, 48 - на сборную.

Никто прежде в истории отечественного футбола не мог похвастать подобными цифрами на высоком уровне. Максимальный результат был у Рината Дасаева, который с учетом матчей в чемпионате Испании, провел 252 матча на ноль. (Алексей Мороз)

Сухие матчи Акинфеева по годам

Год ЧР КР ЛЧ КУ ЛЕ КПЛ СК СБ Итого 2003 6 1 - - - 1 - - 8 2004 14 - 4 - - - - - 18 2005 15 3 - 6 - - - 4 28 2006 12 5 6 - - - - 5 28 2007 5 1 - 1 - - - 1 8 2008 12 - - 2 - - - 4 18 2009 10 2 - 2 - - - 4 18 2010 10 1 - - 4 - - 3 18 2011 9 1 - - 2 - - 2 14 2012 11 - - - 1 - - 7 19 2013 13 1 - - - - 1 2 17 2014 14 2 - - - - - 5 21 2015 12 1 - - - - - 5 18 2016 16 1 - - - - - 3 20 2017 20 - 5 - - - - 2 27 2018 15 - 1 - 2 - 1 1 20 Итого 194 19 16 11 9 1 2 48 300

ЧР - чемпионат России, КР - Кубок России, ЛЧ - Лига чемпионов, КУ - Кубок УЕФА, ЛЕ - Лига Европы, КПЛ - Кубок премьер-лиги, СК - Суперкубок России, СБ - сборная России