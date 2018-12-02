19:21 | Футбол — РПЛ

Акинфеев сыграл 300 матчей в карьере на ноль. "Сухари" по сезонам

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Матч 16-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0) стал для вратаря и капитана ЦСКА  Игоря Акинфеева 300-м, когда тот не позволил отличиться соперникам. 194 "сухарей" пришлись на чемпионат России, 22 - на Кубок, Суперкубок России (включая один - на Кубок премьер-лиги), 36 - на еврокубки, 48 - на сборную.

Никто прежде в истории отечественного футбола не мог похвастать подобными цифрами на высоком уровне. Максимальный результат был у Рината Дасаева, который с учетом матчей в чемпионате Испании, провел 252 матча на ноль. (Алексей Мороз)

Сухие матчи Акинфеева по годам

Год

ЧР

КР

ЛЧ

КУ

ЛЕ

КПЛ

СК

СБ

Итого

2003

6

1

-

-

-

1

-

-

8

2004

14

-

4

-

-

-

-

-

18

2005

15

3

-

6

-

-

-

4

28

2006

12

5

6

-

-

-

-

5

28

2007

5

1

-

1

-

-

-

1

8

2008

12

-

-

2

-

-

-

4

18

2009

10

2

-

2

-

-

-

4

18

2010

10

1

-

-

4

-

-

3

18

2011

9

1

-

-

2

-

-

2

14

2012

11

-

-

-

1

-

-

7

19

2013

13

1

-

-

-

-

1

2

17

2014

14

2

-

-

-

-

-

5

21

2015

12

1

-

-

-

-

-

5

18

2016

16

1

-

-

-

-

-

3

20

2017

20

-

5

-

-

-

-

2

27

2018

15

-

1

-

2

-

1

1

20

Итого

194

19

16

11

9

1

2

48

300

ЧР - чемпионат России, КР - Кубок России, ЛЧ - Лига чемпионов, КУ - Кубок УЕФА, ЛЕ - Лига Европы, КПЛ - Кубок премьер-лиги, СК - Суперкубок России, СБ - сборная России

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