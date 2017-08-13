13:50 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России по количеству побед над "Спартаком" за один клуб

4

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, принявший участие в матче 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1), обыграл красно-белых 15-й раз. Как сообщает пресс-служба армейцев, голкипер стал рекордсменом первенства по количеству побед в составе одного клуба.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич обыграл "Спартак" в чемпионатах России в 18-й раз за карьеру. Он стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tsifry-i-fakty-moskovskoe-derbi/

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Friend of Misery

Да хватит уже обсасывать победу над середняком.

14:07

HAZELSAMARA

Экий троллинг!

13:58

эстонский армеец

Игнашевич - сила! 18 раз "копытом" по "пятачку"!)))

13:58

shpasic

рекорды так и липнут!

13:56