Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России по количеству побед над "Спартаком" за один клуб

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, принявший участие в матче 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1), обыграл красно-белых 15-й раз. Как сообщает пресс-служба армейцев, голкипер стал рекордсменом первенства по количеству побед в составе одного клуба.
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич обыграл "Спартак" в чемпионатах России в 18-й раз за карьеру. Он стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.
Дополнительная информация
http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tsifry-i-fakty-moskovskoe-derbi/
Friend of Misery
Да хватит уже обсасывать победу над середняком.
14:07
HAZELSAMARA
Экий троллинг!
13:58
эстонский армеец
Игнашевич - сила! 18 раз "копытом" по "пятачку"!)))
13:58
shpasic
рекорды так и липнут!
13:56