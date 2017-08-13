Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России по количеству побед над "Спартаком" за один клуб

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, принявший участие в матче 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1), обыграл красно-белых 15-й раз. Как сообщает пресс-служба армейцев, голкипер стал рекордсменом первенства по количеству побед в составе одного клуба.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич обыграл "Спартак" в чемпионатах России в 18-й раз за карьеру. Он стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.