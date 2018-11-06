Акинфеев считает, что футбольные качества Чалова на высочайшем уровне

Голкипер ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев в интервью Илье Казакову для Ютуб-канала "Футбольные люди" о форварде армейцев Федоре Чалове. Он высказал мнение, что проблема нападающего заключается в психологии.

- Насколько Чалов близок сборной России?

- У Феди основная проблема - хоть я и не люблю рассказывать о проблемах - психология. если у него что-то не получается - он начинать никнуть. Становится растерянным. И ты стараешься помогать ему, потому что если человек начинает кидаться из крайности в крайность, если что-то не получилось - ну что теперь? Надо сделать так, чтобы получилось.

Что касается его футбольных качеств - я думаю, что все видят: они на высочайшем уровне. Если он будет дальше прогрессировать и развивать талант - думаю, что он может уехать в Европу, если захочет. Что касается матчей Лиги чемпионов и чемпионата России: он своей игрой доказывает и показывает, что может играть на таком уровне, что способен. Если он немного поправит психологию - станет намного сильнее, как футболист, как личность.