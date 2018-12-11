Акинфеев считает Чалова и Влашича главными мастерами завершения атак в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" в интервью пресс-службе УЕФА заявил, что считает Федора Чалова и Николу Влашича самыми главными мастерами атаки армейцев. Он также добавил, что Влашич самый быстрый игрок на поле.

– Кто из одноклубников самый быстрый в раздевалке?

– На поле – Влашич. В раздевалке? Я люблю четкость, быстроту и стабильность. Наверное, переодеваюсь в тренировочную форму быстрее всех. Когда тренер говорит, что пора на разминку, я должен первым стоять и выводить команду.

– А кто самый медленный в раздевалке?

- Наверное, ребята, которые остаются в запасе.

– Кто из партнеров главный мастер завершения атак?

– Влашич и Федя Чалов. Это два человека, которых сейчас могу выделить в команде.

– Кто самый техничный футболист, против которого вы играли?

- Не так давно встречались со сборными Аргентины и Бразилии – у них весь состав сильный. У французов выделяется Мбаппе. Обычно в каждой команде есть по два-три игрока высокого уровня, которых трудно остановить.

– У кого из игроков лучшее празднование гола?

– Никогда не задумывался об этом. Если мяч залетел в твои ворота, никогда не смотришь на поведение соперника. Есть оригинальные способы, жесты. Кто-то поднимает майку или танцует. Я все это не замечаю.

– Кто самый сложный оппонент, против которого вы играли?

– Если брать статистику последних лет, то Арон Рэмзи. Он забивал мне и за сборную Уэльса, и за "Арсенал".

Матч "Реал" – ЦСКА состоится в среду, 12 декабря.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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