Акинфеев – рекордсмен ЦСКА по количеству матчей в чемпионатах

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом клуба по количеству матчей в чемпионатах России, информирует пресс-служба армейцев. Встреча 16-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:2) стала для голкипера 383-й.
31-летний россиянин по данному показателю обошел Владимира Федотова, выступавшего за красно-синих в 1961-1975 годах. Также Акинфеев является рекордсменом чемпионатов России по количеству матчей без пропущенных голов.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-akinfeev-rekordsmen-pfk-cska-po-chislu-matchey-v-chempionatakh-strany/
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23:57 5 ноября