Акинфеев рассказал, почему поступил в университет нефти и газа

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал причину поступления в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению "менеджмент". На вступительных экзаменах игрок набрал 78 баллов. По этому направлению наивысший результат среди поступивших – 82 балла, наименьший – 53.

– Просто хочу открыть для себя что-то новое и хоть что-то понимать в этой отрасли. Когда начинаются разговоры про биржу, например, я в этом ничего не понимаю, – отметил Акинфеев в интервью YouTube-каналу РГУ. – Полный ноль. И какие-то азы хочу получить. Я не самый умный человек и сейчас большую часть моей жизни занимает футбол. Но в будущем мало ли как все сложится.