Акинфеев рассказал об учебе в университете

Голкипер ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев в интервью Илье Казакову для Ютуб-канала "Футбольные люди" рассказал, почему решил пойти учиться. Он отметил, что человек должен всегда совершенствоваться.

Напомним, что Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению "Менеджмент". 32-летний футболист зачислен на очно-заочное (вечернее) отделение, на вступительных экзаменах он набрал 78 баллов.

В 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры, защитив диплом на тему "Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча".

- Вы поступили в университет.

- Многие уже написали, что, мол, все ясно, пошел в нефть, все у него хорошо, в шоколаде будет. Я всегда таким людям говорю, что учиться никогда не поздно. Пусть будет факультет нефти и газа или кружок какой. Ты должен всегда совершенствоваться. Тупо сидеть на одном месте и играть в футбол, наверное, глупо. Горизонты должны дальше раскрываться. Непонятно, что нас дальше в жизни ждет. У меня появилась такая возможность, университет рядом с базой. Почему нет? Я понимаю, что я тренируюсь, сделал свои восстановительные мероприятия - и спокойно вечером в институт.

- С вами кто-то сидит за партой?

- Нет, пока один.

- Когда вы заходите в аудиторию, для ваших одногруппников это как аттракцион. Все смотрят не на вас, а на доску.

- Когда знакомился со всеми, мне начали показывать и рассказывать, я хотел побыстрее все пройти. А мне говорили, что нет-нет, нужно все посмотреть. Будто приехал пуп земли. Я ходил из класса в класс, а люди смотрели такими глазами, мол, как, это ты. Я говорил, что я такой же, как и вы.

- Вам нравится учиться?

- Если брать школу - нет. Сейчас - да. Ты взрослеешь, нужно открывать полушария в других сферах. Даже если где-то себя некомфортно чувствуешь, но должно быть комфортно, потому что это надо по жизни.