Акинфеев против Дзюбы. ЦСКА представил превью к матчу с "Зенитом"

ЦСКА перед матчем 14-го тура премьер-лиги против "Зенита" опубликовал видео, посвященное этой встрече. Его героями стали голкипер армейцев Игорь Акинфеев и нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, вместе выступавшие в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

- Вместе сражались, шутили, грустили, побеждали, вдохновляли болельщиков. Впервые после ЧМ, друг против друга: Акинфеев vs. Дзюба, - говорится в видео.

"Зенит" после 13 туров занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. ЦСКА с 20 баллами располагается на 5-й строчке.

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