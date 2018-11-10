20:33 | Футбол — РПЛ

Акинфеев против Дзюбы. ЦСКА представил превью к матчу с "Зенитом"

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ЦСКА перед матчем 14-го тура премьер-лиги против "Зенита" опубликовал видео, посвященное этой встрече. Его героями стали голкипер армейцев Игорь Акинфеев и нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, вместе выступавшие в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

- Вместе сражались, шутили, грустили, побеждали, вдохновляли болельщиков. Впервые после ЧМ, друг против друга: Акинфеев vs. Дзюба, - говорится в видео.

"Зенит" после 13 туров занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. ЦСКА с 20 баллами располагается на 5-й строчке.

ЦСКА - Зенит

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=6NUtVET7f90

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
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