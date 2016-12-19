Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре и декабре

Болельщики ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба армейцев. За это время голкипер принял участие в восьми матчах команды. В четырех из них он завершил игру без пропущенных мячей.

По итогам голосования среди болельщиков команды Акинфеев набрал 32 процента голосов. Вторым стал Алексей Березуцкий, третьим - Федор Чалов.