19:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назван болельщиками лучшим игроком команды в апреле, информирует клубная пресс-служба. Голкипер принял участие во всех играх армейцев в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матчей с "Уфой" (2:0), в котором отразил пенальти, и со "Спартаком" (1:2). Акинфеев уже в четвертый раз в сезоне становится лучшим по итогам месяца.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих Акинфеев набрал 38 процентов голосов. Вторым стал защитник Алексей Березуцкий, на третьей строчке – нападающий Витинью.

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-akinfeev-luchshiy-v-aprele/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Наплакал.

19:58