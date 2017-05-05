Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назван болельщиками лучшим игроком команды в апреле, информирует клубная пресс-служба. Голкипер принял участие во всех играх армейцев в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матчей с "Уфой" (2:0), в котором отразил пенальти, и со "Спартаком" (1:2). Акинфеев уже в четвертый раз в сезоне становится лучшим по итогам месяца.



По итогам голосования среди поклонников красно-синих Акинфеев набрал 38 процентов голосов. Вторым стал защитник Алексей Березуцкий, на третьей строчке – нападающий Витинью.