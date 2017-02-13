14:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев приступил к тренировкам на поле

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступил к тренировкам на поле на третьем сборе армейцев в Кампоаморе, информирует пресс-служба клуба.

Голкипер пропустил первый сбор красно-синих из-за плановой комплексной терапии коленного сустава, которую он проходил в Германии. 30-летний россиянин присоединился к команде на втором этапе подготовки.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

"Голкипер пропустил первый сбор красно-синих" - ну, после второго слова можно было уже заметку заканчивать.

15:04

ЮКИ

забыл,как пропускать?!в 1-м же матче напомнят!даёшь 50 подряд!!!

14:24

foreverCSKAforever

Отлично!

14:22

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