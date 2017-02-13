Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступил к тренировкам на поле на третьем сборе армейцев в Кампоаморе, информирует пресс-служба клуба.

Голкипер пропустил первый сбор красно-синих из-за плановой комплексной терапии коленного сустава, которую он проходил в Германии. 30-летний россиянин присоединился к команде на втором этапе подготовки.