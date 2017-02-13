Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступил к тренировкам на поле на третьем сборе армейцев в Кампоаморе, информирует пресс-служба клуба.
Голкипер пропустил первый сбор красно-синих из-за плановой комплексной терапии коленного сустава, которую он проходил в Германии. 30-летний россиянин присоединился к команде на втором этапе подготовки.
📣 Срочная новость со сборов! Игорь #Акинфеев приступил к работе на поле 🤗 #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/4rVcgKR56o– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 13 февраля 2017 г.
shpasic
"Голкипер пропустил первый сбор красно-синих" - ну, после второго слова можно было уже заметку заканчивать.
15:04
ЮКИ
забыл,как пропускать?!в 1-м же матче напомнят!даёшь 50 подряд!!!
14:24
foreverCSKAforever
Отлично!
14:22