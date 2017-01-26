Акинфеев присоединился к ЦСКА на втором сборе в Кампоаморе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к армейцам на втором сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный твиттер красно-синих. Капитан команды, проходивший в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава, пропустил первый сбор подопечных Виктора Гончаренко.

Тем временем армейцы добрались до Кампоамора! Капитан уже с нами 🤗 #Акинфеев #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/uPVqoh97MN – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 January 2017