15:41 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев присоединился к ЦСКА на втором сборе в Кампоаморе

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к армейцам на втором сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный твиттер красно-синих. Капитан команды, проходивший в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава, пропустил первый сбор подопечных Виктора Гончаренко.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Пиндосовский прихвостень

Плановую терапию... Вон на том зеленом тракторе он добирался, поэтому и успел только на второй сбор

18:29 26 января

bond1951

вперед пацаны и 0 на недоброжелателей

16:55 26 января

баламошка

Решил попозже приехать, чтоб поменьше пропустить.

16:32 26 января

shpasic

уникум!!!

15:50 26 января

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