Акинфеев присоединился к ЦСКА на втором сборе в Кампоаморе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к армейцам на втором сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный твиттер красно-синих. Капитан команды, проходивший в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава, пропустил первый сбор подопечных Виктора Гончаренко.
Тем временем армейцы добрались до Кампоамора! Капитан уже с нами 🤗 #Акинфеев #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/uPVqoh97MN– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 January 2017
Пиндосовский прихвостень
Плановую терапию... Вон на том зеленом тракторе он добирался, поэтому и успел только на второй сбор
18:29 26 января
bond1951
вперед пацаны и 0 на недоброжелателей
16:55 26 января
баламошка
Решил попозже приехать, чтоб поменьше пропустить.
16:32 26 января
shpasic
уникум!!!
15:50 26 января