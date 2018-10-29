Акинфеев предложил дать аэропортам имена Яшина и Федотова

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что поддерживает инициативу назвать российские аэропорты именами выдающихся соотечественников.

- Считаю, что любой гражданин должен интересоваться историей своей родной страны и почитать людей, которые прославляли ее в разных сферах деятельности, - цитирует Акинфеева сайт "Великие имена России". - Было бы правильно, если бы и самые значимые отечественные аэропорты получили имена наших соотечественников, долгие годы работавших на благо России.

Как профессиональный спортсмен я выделил бы двух футболистов, которые, с моей точки зрения, достойны этой чести. Это выдающийся вратарь московского "Динамо" Лев Яшин, олимпийский чемпион, чемпион Европы и обладатель "Золотого мяча" и легендарный бомбардир ЦДКА (спортивный клуб Центрального дома Красной Армии) Григорий Федотов, нападающий несравненной "команды лейтенантов", на которого равняются многие поколения игроков моего родного клуба.

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