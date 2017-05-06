Акинфеев повторил личный рекорд по числу сухих матчей за чемпионат

В матче 27-го тура чемпионата России "Амкар" - ЦСКА (0:2) вратарь армейцев Игорь Акинфеев в 16-й раз в нынешнем сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности. Акинфеев повторил собственный лучший результат по числу встреч без пропущенных голов в одном чемпионате.

Столь же надежно голкипер ЦСКА провел сезон-2011/12. По 15 сухих матчей в активе Акинфеева было в чемпионатах-2005 и 2015/16. Рекорд премьер-лиги был установлен в 2002 году Сергеем Овчинниковым – 20 "сухарей" в 31 матче, включая золотой. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Амкар" – ЦСКА