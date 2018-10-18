17:42 | Футбол — РПЛ

Акинфеев поступил в магистратуру университета нефти и газа

Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина по направлению "Менеджмент".
Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина по направлению "Менеджмент".
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Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению "Менеджмент". Приказ о зачислении опубликован на сайте высшего учебного заведения.

32-летний футболист зачислен на очно-заочное (вечернее) отделение, на вступительных экзаменах он набрал 78 баллов. 

В 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры, защитив диплом на тему "Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча".

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