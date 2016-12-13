20:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев получил премию "Джентльмен года"

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Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев был награжден как джентльмен года. После получения премии "Комсомольской правды" вратарь заявил, что очень рад этому призу.

- Мне было очень хорошо когда выбрали меня, - заявил Акинфеев. - Дима Булыкин и Леша Смертин так молодо и свежо выглядят, что я на их фоне, наверное, кажусь очень старым. Душевная тут атмосфера. Быть с такими людьми на одном пьедестале - это круто! Я очень рад этой награде! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Награда вручается с 1994 года, когда лауреатами стали Федор Черенков ("Спартак") и Омари Тетрадзе ("Динамо"). Единственным футболистом, дважды признававшимся "Джентльменом года", является Андрей Тихонов.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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EVIL915

Tally51_____Если кто-то видит на его месте лучшего - предлагайте./// Корниленко, например... Наверное, единственный, кто перед началом сезона сам лично предложил понизить себе зарплату! А он, в отличии от многих, трудяга на поле!

22:13

Brother Beyond

Да более достойных - вагон и маленькая тележка. Те же Смолов, Калачёв, Джанаев, например. Вы посмотрите на физиономию Акинфеева в каждом матче, послушайте, что он защитникам орёт - там джентльмен и рядом не валялся.

22:07

Vastich

Присоединяюсь к вопросу Vorlod. Доколе??

22:04

Vorlod

А Филипп Киркоров этот приз уже получал ?

21:54

Tally51

Если кто-то видит на его месте лучшего - предлагайте. А говорить - недостоин, проще простого!

21:52

ЗЮК

Как?За что?Серьёзно,кони,он заслужил?Если отбросить клубные пристрастия,то очевидно,что Акинфеев в конце джентльменского списка.

21:51

zega

Интересно бы знать кто еще был в кандидатах на этот приз "Джентльмен года", так как вручение приза Акинфееву выгледит очень цинично, неужели там все за деньги покупается, ведь он явно этого недостоин.

21:39

vassel

sidnet78 ДЫРА 1000ЛЕТИЯ ЕГО ПРИЗВАНИЕ -------------------------------- Тебе подойдет премия "ДЕБИЛ СТОЛЕТИЯ"

21:36

Антиконь .

А что, в "Комсомольской правде" не нашлось никого, кто знает значение слова "ДЖЕНТЛЬМЕН"?????

21:30

sidnet78

ДЫРА 1000ЛЕТИЯ ЕГО ПРИЗВАНИЕ

21:08

sidnet78

и ещё премию за-ДЫРКУ СТОЛЕТИЯ

21:07

DedSovetskoyArmiy

garry1980, shpasic. Что, джентльмены, как обычно завидно? А нас-то убогих никто не замечает.... Игорь - красавец! Так держать! И продолжай собирать рекорды и трофеи, дабы злопыхателям было о чем поныть.

21:05

shpasic

да просто образец джентельменства! то торпедовцу в лицо съездит, то обматерит бразильца, то соврёт, что не играл рукой вне штрафной. так что - по совокупности - достоин встать в один ряд с Дзюбой и Халком, до этого получавшими эту награду.

20:52

garry1980

А за что? За то что по-джентльменски пропускал от всех команд в ЛЧ, чтобы никого не обидеть?

20:49

баламошка

Да... Дзюба, Игарь. Два г...еда.

20:46

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ