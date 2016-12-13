Акинфеев получил премию "Джентльмен года"

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев был награжден как джентльмен года. После получения премии "Комсомольской правды" вратарь заявил, что очень рад этому призу.
- Мне было очень хорошо когда выбрали меня, - заявил Акинфеев. - Дима Булыкин и Леша Смертин так молодо и свежо выглядят, что я на их фоне, наверное, кажусь очень старым. Душевная тут атмосфера. Быть с такими людьми на одном пьедестале - это круто! Я очень рад этой награде! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Награда вручается с 1994 года, когда лауреатами стали Федор Черенков ("Спартак") и Омари Тетрадзе ("Динамо"). Единственным футболистом, дважды признававшимся "Джентльменом года", является Андрей Тихонов.
Игорю Акинфееву вручена премия Джентльмен года! #мыЦСКА pic.twitter.com/Gs8wEq9Odx– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 13 декабря 2016 г.
EVIL915
Tally51_____Если кто-то видит на его месте лучшего - предлагайте./// Корниленко, например... Наверное, единственный, кто перед началом сезона сам лично предложил понизить себе зарплату! А он, в отличии от многих, трудяга на поле!
22:13
Brother Beyond
Да более достойных - вагон и маленькая тележка. Те же Смолов, Калачёв, Джанаев, например. Вы посмотрите на физиономию Акинфеева в каждом матче, послушайте, что он защитникам орёт - там джентльмен и рядом не валялся.
22:07
Vastich
Присоединяюсь к вопросу Vorlod. Доколе??
22:04
Vorlod
А Филипп Киркоров этот приз уже получал ?
21:54
Tally51
Если кто-то видит на его месте лучшего - предлагайте. А говорить - недостоин, проще простого!
21:52
ЗЮК
Как?За что?Серьёзно,кони,он заслужил?Если отбросить клубные пристрастия,то очевидно,что Акинфеев в конце джентльменского списка.
21:51
zega
Интересно бы знать кто еще был в кандидатах на этот приз "Джентльмен года", так как вручение приза Акинфееву выгледит очень цинично, неужели там все за деньги покупается, ведь он явно этого недостоин.
21:39
vassel
sidnet78 ДЫРА 1000ЛЕТИЯ ЕГО ПРИЗВАНИЕ -------------------------------- Тебе подойдет премия "ДЕБИЛ СТОЛЕТИЯ"
21:36
Антиконь .
А что, в "Комсомольской правде" не нашлось никого, кто знает значение слова "ДЖЕНТЛЬМЕН"?????
21:30
sidnet78
ДЫРА 1000ЛЕТИЯ ЕГО ПРИЗВАНИЕ
21:08
sidnet78
и ещё премию за-ДЫРКУ СТОЛЕТИЯ
21:07
DedSovetskoyArmiy
garry1980, shpasic. Что, джентльмены, как обычно завидно? А нас-то убогих никто не замечает.... Игорь - красавец! Так держать! И продолжай собирать рекорды и трофеи, дабы злопыхателям было о чем поныть.
21:05
shpasic
да просто образец джентельменства! то торпедовцу в лицо съездит, то обматерит бразильца, то соврёт, что не играл рукой вне штрафной. так что - по совокупности - достоин встать в один ряд с Дзюбой и Халком, до этого получавшими эту награду.
20:52
garry1980
А за что? За то что по-джентльменски пропускал от всех команд в ЛЧ, чтобы никого не обидеть?
20:49
баламошка
Да... Дзюба, Игарь. Два г...еда.
20:46