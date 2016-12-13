Акинфеев получил премию "Джентльмен года"

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев был награжден как джентльмен года. После получения премии "Комсомольской правды" вратарь заявил, что очень рад этому призу.

- Мне было очень хорошо когда выбрали меня, - заявил Акинфеев. - Дима Булыкин и Леша Смертин так молодо и свежо выглядят, что я на их фоне, наверное, кажусь очень старым. Душевная тут атмосфера. Быть с такими людьми на одном пьедестале - это круто! Я очень рад этой награде! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Награда вручается с 1994 года, когда лауреатами стали Федор Черенков ("Спартак") и Омари Тетрадзе ("Динамо"). Единственным футболистом, дважды признававшимся "Джентльменом года", является Андрей Тихонов.